Рязанка пыталась убить соседку, пристававшую к мужчине

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» выехали в село Можары на сообщение об угрозе убийством и утихомирили нетрезвую девушку. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



В полицию обратился житель села Можары, который сообщил, что в доме разгорелся конфликт между двумя местными девушками и недалеко до трагедии.



Участковые полицейские немедленно выехали на место и нейтрализовали опасную ситуацию.



По предварительной информации, житель села Можары пришёл в гости в дом, где проживают две женщины. Было организовано застолье с употреблением спиртного. В какой-то момент одна из хозяек – 35-летняя женщина – достигла определенного состояния алкогольного опьянения и стала оказывать гостю недвусмысленные знаки внимания. Её 31-летней соседке это не понравилось и она сделала замечание о недостойном поведении, на которое не последовало реакции. Ухаживания продолжались и тогда 31-летняя жительница села набросилась на знакомую и, выкрикивая угрозы убить, попыталась душить женщину. Гость на минуту смог разнять ссорящихся и поспешил обратиться за помощью в полицию, которая быстро утихомирила скандалистку.



В отношении 31-летней жительницы села возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

