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Рязанка пожаловалась губернатору на аварийное состояние веранд в детском саду

Губернатор Рязанской области Николай Любимов призывает горожан сообщать о проблемах и задавать вопросы на его странице в соцсети ВКонтакте. Многие охотно следуют этому призыву. Одна и жительниц нашего города пожаловалась на веранды в детском саду №103. Женщина сообщила, что постройки находятся в аварийном состоянии.

– Как гулять нашим детям, как мы можем оставлять их в детском саду и быть спокойными, что при прогулке на них ничего не рухнет? Кто должен отвечать за безопасность детей? – такое сообщение рязанка оставила на странице губернатора.

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