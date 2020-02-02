Рязанка подарила Якубовичу куртку с символикой Новогодней столицы

Жительница Рязани Алла Орлова приняла участие в передаче «Поле чудес». Программа вышла в эфир Первого канала в пятницу, 31 января.



Алла Орлова – технолог пищевого производства, занимается приправами. Вместе с ней на программу приехала дочь Настя. Рязанка выступала во второй тройке игроков, которой нужно было угадать название украшения из бронзы.



В подарок Леониду Якубовичу рязанка привезла куртку с символикой Новогодней столицы.



Ещё одним подарком стало выступление коллектива «Русич» из Рязани.



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Ещё одним участником передачи стал житель Китая. Он был близок к победе, но не смог угадать слово «одиночество».