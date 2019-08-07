На главную Рязань Общество Рязанец отсудил более 80 тысяч за неисправный телевизор
РязаньОбщество

Рязанец отсудил более 80 тысяч за неисправный телевизор

В начале ноября 2017 года житель Рязани купил телевизор. Позже выяснилось, что у телевизора отслаивается внешний слой экрана телевизора. Мужчина обратился в сервисный центр производителя для гарантийного ремонта. С апреля 2017 года по апрель 2018 года телевизор находился в сервисном центре.

В марте 2018 года истец направил в адрес изготовителя ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» претензию с требованием вернуть уплаченные за телевизор деньги. Производитель отказался это делать.

Тогда покупатель обратился за проведением независимой технической экспертизы. Она установила производственные дефекты, которые образовались в процессе производства вследствие нарушения технологического режима изготовления изделия. Получив результаты экспертизы, мужчина обратился в суд.

Районный суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования истца, вынес решение о взыскании с ответчика денежных средств за телевизор, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов по оплате услуг представителя на общую сумму 83 327 рублей, сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанец отсудил более 80 тысяч за неисправный телевизор

Рязанцы могут принять участие в забеге в честь Дня физкультурника

В Рязани продолжается ремонт и промывка ливневой канализации

В Рязани осудили попавшегося на взятке сотрудника ГИБДД

Сотрудница рязанского отделения банка присвоила более 3 миллионов рублей

Названа средняя зарплата секретаря на ресепшн в Рязани

В электричке Москва – Рязань умер пассажир

В Рязанской области пациенту впервые установили протез вены для проведения лечения

В Рязанской области побит температурный рекорд

Здание роддома в Рязани оборудовали архитектурным освещением

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение холодной воды

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

В Сапожковском районе браконьер убил лося

Жительница Рязани пожаловалась на негативную сторону празднования Дня города

В Рязани посетитель угрожал ножом сотруднице магазина

В ДТП в Шиловском районе погиб житель Амурской области

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани выбрали лучших изобретателей

Рязанские студенты пообщались с Ольгой Щетинкиной «на равных»

Нигериец, приехавший на Чемпионат мира по футболу, почти год нелегально жил в Рязани