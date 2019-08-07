Рязанец отсудил более 80 тысяч за неисправный телевизор

В начале ноября 2017 года житель Рязани купил телевизор. Позже выяснилось, что у телевизора отслаивается внешний слой экрана телевизора. Мужчина обратился в сервисный центр производителя для гарантийного ремонта. С апреля 2017 года по апрель 2018 года телевизор находился в сервисном центре.

В марте 2018 года истец направил в адрес изготовителя ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» претензию с требованием вернуть уплаченные за телевизор деньги. Производитель отказался это делать.

Тогда покупатель обратился за проведением независимой технической экспертизы. Она установила производственные дефекты, которые образовались в процессе производства вследствие нарушения технологического режима изготовления изделия. Получив результаты экспертизы, мужчина обратился в суд.

Районный суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования истца, вынес решение о взыскании с ответчика денежных средств за телевизор, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов по оплате услуг представителя на общую сумму 83 327 рублей, сообщили в пресс-службе Рязанского областного суда.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился и подал апелляционную жалобу. Рязанский областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.