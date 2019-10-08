Рязанцы смогут получить консультации специалистов по проведению ГИА

В четверг, 10 октября, в группе Образование и молодежь Рязанской области планируется проведение он-лайн консультации по вопросам проведения ГИА в 11-х классах.



– В четверг, 10 октября, в нашей группе в прямом эфире будем говорить об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах. Онлайн-консультация для родителей начнётся в 17:30, – написано в группе.



Вопросы можно оставлять под записью прямого эфира в группе. На самые частые специалисты ответят в режиме «онлайн», остальные ответы будут даны уже после трансляции.

