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Рязанцы смогут получить консультации специалистов по проведению ГИА

В четверг, 10 октября, в группе Образование и молодежь Рязанской области планируется проведение он-лайн консультации по вопросам проведения ГИА в 11-х классах. 

– В четверг, 10 октября, в нашей группе в прямом эфире будем говорить об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах. Онлайн-консультация для родителей начнётся в 17:30, – написано в группе. 

Вопросы можно оставлять под записью прямого эфира в группе. На самые частые специалисты ответят в режиме «онлайн», остальные ответы будут даны уже после трансляции.

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