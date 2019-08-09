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Рязанцы смогут поклониться главной иконе Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России

9 августа в Рязань из Москвы будет принесена икона пророка Божия Илии, небесного покровителя Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России. Военнослужащие рязанского гарнизона смогут принять участие в молебнах, которые будут совершаться перед этим святым образом. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

Все верующие смогут поклониться иконе в воскресенье, 11 августа, в воинском храме преподобного Серафима Саровского в Дягилево (улица Забайкальская, дом 11″А»).

В 8.00 состоится водосвятный молебен, в 0.40 – Божественная литургия. Помолиться перед образом пророка Илии можно будет до 15.00.

Во вторник, 13 августа, поклониться иконе можно будет в Борисо-Глебском соборе Рязани. В 7.30 начнётся молебен, в 8.00 – Божественная литургия. Икона останется в храме до 11.00, затем её перенесут в воинский храм Воскресения Словущего (улица Военных Автомобилистов, 21″А»). Поклониться образу можно будет с 13.00 до 19.00

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