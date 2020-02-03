Рязанцы смогут бесплатно проверить работу сердца через приложение «МТС 120/80»

Компания МТС в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ разработал приложение для заботы о сердце «МТС 120/80». С его помощью рязанцы смогут рассчитать «возраст» сердца, сохранять данные об артериальном давлении и отслеживать график приема лекарств.

«Возраст» сердца пользователя приложение рассчитывает на основе калькулятора по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), которая учитывает важнейшие показатели здоровья сердечно-сосудистой системы: наличие неинфекционных и наследственных заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол.

«МТС 120/80» позволяет также вносить в систему показатели систолического и диастолического давления, фотографируя экран тонометра. В дальнейшем пользователь сможет поделиться отчетом об артериальном давлении с лечащим врачом, отправив результаты замеров из приложения.

На основе внесённых пользователем данных о ежедневных замерах давления приложение создает график, который представляет данные в наглядной форме. Если мониторинг обнаружит в показателях отклонение от современных норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя.

Еще одним удобным сервисом контроля здоровья в приложении «МТС 120/80» стала возможность добавить информацию о принимаемых лекарствах. Это можно сделать просто сфотографировав упаковку, и внеся данные о дозировке, кратности и длительности приёма. При этом приложение заранее напомнит пользователю о том, что упаковка того или иного препарата заканчивается.

«Разработанное МТС приложение с помощью комплекса современных технологий поможет россиянам выработать полезную привычку уделять больше внимания здоровью сердца. Новое приложение МТС синхронизируется с телемедицинским проектом «МЕДСИ» SmartMed, что в свою очередь, позволяет быстро проконсультироваться с кардиологом онлайн. Сочетание полезных цифровых решений поможет жителям России своевременно обращаться к врачу при появлении первых опасных симптомов или продолжать дистанционное наблюдение за здоровьем сердца под контролем специалистов. В дальнейшем мы планируем развивать направление цифровой медицины, расширяя спектр удобных для людей и эффективных с точки зрения медицины технологических решений», ― прокомментировала руководитель направления eHealth МТС Анна Фофанова.

«Почти каждый второй взрослый россиянин имеет повышенное артериальное давление — артериальную гипертонию, при этом половина людей с гипертонией не знает о своём диагнозе. К сожалению, значительной части людей с гипертонией не удается добиться контроля артериального давления. Повышенное давление является одной из главных причин возникновения таких серьезных осложнений, как инфаркт и инсульт. Регулярный самостоятельный контроль давления помогает снизить вероятность возникновения этих осложнений, ― прокомментировала Нана Погосова, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии НМИЦ кардиологии, профессор, доктор медицинских наук. ― Такие приложения, как «МТС 120/80», могут помочь лучше понять, как правильно заботится о здоровье своего сердца. Ведение дневника давления, советы по немедикаментозным методам его снижения и напоминания о времени приема лекарств, своевременная отправка отчетов о своем состоянии лечащему врачу – всё это повышает эффективность лечения, способствует предотвращению осложнений и повышению продолжительности жизни».



Воспользоваться приложением бесплатно может абонент любого оператора. Достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play. Все расчеты рисков, положенные в основу «МТС 120/80», соответствуют клиническим рекомендациям Минздрава РФ по лечению артериальной гипертензии и актуальным медицинским знаниям о сердечно-сосудистых заболеваниях.

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