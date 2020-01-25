В субботу, 25 января, рязанцы простились со старейшим хирургом России Аллой Левушкиной. Церемонию прощания прошла в актовом зале Городской клинической больницы №11.

Попрощаться с Аллой Лёвушкиной пришли министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов, коллеги, друзья и члены семьи.

– Смерть любого человека всегда трагедия. Смерть человека, который спас тысячи жизней, ещё большая трагедия. Вся жизнь Аллы Ильиничны – это хирургия, её семья и друзья. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах, – отметил Андрей Прилуцкий.

Напомним, Алла Лёвушкина умерла на 93 году жизни. За 67 лет активной работы она провела десятки тысяч успешных операций и была старейшим действующим хирургом не только Рязани, но и России. В 2014 году Алла Ильинична получила премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».