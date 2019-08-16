Рязанцы поучаствовали в «Хороводе мира»

В четверг, 15 августа, в сквере перед ДК «Приокский» в Рязани в рамках фестиваля «Хороводы России» прошла всероссийская акция «Хоровод мира». В ней уже приняли участие жители Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска. Теперь присоединилась и Рязань.

Акция зародилась в 2017 году в Санкт-Петербурге и распространилась на всю Россию. Данное мероприятие призвано передавать «эстафету мира», объединить всех жителей России, сохранить единство и дружбу народа.

– Сейчас вместе с нами «Хоровод мира» водят в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. А сразу после эстафету мира примет Калининград, – рассказала Анастасия Крамер.

Вместе с участниками творческих объединений дома культуры, все присутствующие водили хороводы, распевали русские народные песни, кричали «УРА!» так, что слышал весь город.

В завершение праздника всех участников веселили русскими народными играми, рассказывали не только о их развлекательной стороне, но и о познавательной.