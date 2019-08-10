Рязанцы погуляют с собаками из приютов и соберут для них корм и лекарства

17 августа в Рязани пройдёт акция «Лучший друг». Она состоится одновременно в 40 регионах страны во Всемирный день бездомных животных. Уже 4 года подряд волонтеры «ДаДобро» и неравнодушные горожане собирают корм, медикаменты, игрушки и выгуливают собак из зооприютов. В прошлом году за один день волонтеры вывели на прогулку 800 собак, в этом году количество планируется увеличить втрое.

В Рязани все желающие могут поехать в приют «Лучшие друзья» и приют при Городской службе по контролю за безнадзорными животными вместе с волонтерами «ДаДобро»: познакомиться поближе с подопечными животными, погулять с собаками, помочь с уборкой территории. Для этого нужно связаться с координатором акции в Рязани.

«Лучшие друзья» – это благотворительная организация, которая помогает бездомным животным обрести новых хозяев. Она существует за счет добровольцев и действует на некоммерческой основе. Волонтеры приюта спасают больных бездомных кошек и собак, лечат и ищут новых хозяев.

В приюте при Городской службе по контролю за безнадзорными животными живут 450 собак. Животные попадают в приют с улицы, иногда их привозят сами хозяева, когда не могут за ними ухаживать или их не устраивает поведения питомцев. Около 10 собак в месяц уезжают из приютов в новые семьи.

Ранее фонд «ДаДобро» самостоятельно проводил акцию — в прошлом году участие в ней принимали 14 городов России, а также Белоруссия и Казахстан. На этот раз при поддержке Центра поддержки гражданский инициатив количество регионов планируется увеличить минимум вдвое.

Оксана Богданова, президент центра корпоративного волонтерства «ДаДобро»: «Наш проект развивает корпоративное волонтерство. В прошлом году в акции с животными участвовали около 30 компаний. В этот раз заявки подали почти 100 компаний из 40 регионов. А также подключились и обычные жители городов. С нашей поддержкой бизнес начинает помогать нуждающимся: бездомным животным, малообеспеченным семьям, пожилым людям. И это здорово, что каждый год участников становится все больше».

С 12 по 17 августа в Лесопарке Рязани координаторы Центра поддержки гражданских инициатив проведут фотовыставку собак из приютов. Фотографии будут развешены с прищепками на веревках в ретро стиле. На снимках будет описание питомцев: их возраст, пол, характер, а также контактный номер приюта, где живет собака. Желающие смогут познакомиться с собаками вживую, стать их кураторами или забрать домой.

Чтобы поехать в приют напишите Олесе, координатору акции в Рязани – 8(920)633-02-22.

Если у вас остались вопросы, можно позвонить в центральный офис «ДаДобро» — +7 (495) 665-10-07 или написать на почту [email protected]