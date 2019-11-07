Рязанцы недовольны работой водителей солотчинских маршруток

Рязанцы пожаловались на работу водителя маршрутки № 22. Соответствующий пост появился в социальных сетях.

По словам автора, водитель маршрутного автобуса грубо нарушил ПДД и припарковался возле дорожного знака «Остановка запрещена». Также рязанец обратил внимание, что водители часто бросают мусор из окна, загрязняя район.

– На замечания не реагируют, – добавил он.

Комментаторы поддержали автора. Однако нашлись и те, кто с замечаниями не согласился.

– Господи, ну сделали хорошо, всё равно найдётся какой-то возмущённый которому всё ужасно, – говорится в комментарии. – Да кроме этого водителя остальные не бросают мусор? Культура водителя и пассажира не зависит от того, на каком транспорте он ездит.

Автор также отметил, что припаркованный автобус прохожим не мешает и стоит на остановке, предписанной маршрутом.

Напомним, что маршрутка № 22 с 1 ноября 2019 года следует по маршруту «Театральная площадь – Санаторий «Старица».