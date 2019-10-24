Рязанцы могут принять участие в создании новогодней фотолетописи города

Рязанский торгово-развлекательный центр «М5 Молл» запускает новый фотопроект о Рязани. Горожане могут поделиться своими фотографиями из семейных архивов, на которых будет изображена зимняя или новогодняя Рязань. Особенно приветствуются фотографии прошлого века, на которых изображены зимние улицы и новогодние праздники.

На основе личных снимков горожан будут созданы памятные открытки. Фотографии можно присылать на почту [email protected] В теме письма укажите «Фотопроект «Рязань новогодняя».

Все фотографии и сопровождающие их истории будут размещены в официальной группе «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте. Здесь же можно будет проголосовать за лучшие работы. Авторы снимков, набравших наибольшее количество голосов, получат подарки от ТРЦ «М5 Молл».