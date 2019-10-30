Рязанцы могут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Большой этнографический диктант пройдет 1 ноября по всей России и за рубежом. В Рязани площадками для его написания станут музей Сергея Есенина в Рязанском государственном университете и «Точка кипения».

Диктант стартует в 11 часов по местному времени. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства.

Участниками акции могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 года.