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Рязанцы хранят на депозитах почти вдвое больше средств, чем должны банкам

Объем средств, которые рязанцы хранят на депозитах, за год выросла на 6,9% и на 01.01.2020 составлял 163,3 млрд рублей. Больше всего жители региона доверяют национальной валюте: доля рублевых вкладов в депозитном портфеле – 92,8%. Востребованности такого финансового инструмента как вклад способствовало, в том числе, сохранение положительных реальных ставок.

Кредитов жителям Рязанской области банковские учреждения в 2019 году выдали на 88,6 млрд рублей. Это на 12,4% больше, чем в 2018 году. Основной вклад в расширение розничного кредитования вносили потребительские кредиты, объем выдачи по которым увеличился за год на 21% и достиг уровня 68,2 млрд рублей. В течение года банки, реагируя на решения Банка России о снижении ключевой ставки, уменьшали процентные ставки, что способствовало повышению степени доступности кредитов для потребителей.

Совокупная величина задолженности по кредитам физических лиц за год возросла на 16,8% до 118 млрд рублей. Качество обслуживания долга остается на высоком уровне, доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле снизилась и на 01.01.2020 составляла 3,9%.

«Банк России постоянно следит за уровнем закредитованности населения, особенно в сфере необеспеченного потребительского кредитования. Частичное решение проблемы – введение показателя долговой нагрузки, — рассказывает начальник экономического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий Ларин. — Банки и микрофинансовые организации с октября 2019 года при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если оно превышает 50%, то требуется создание дополнительных резервов. Поэтому сегодня кредиторы более тщательно подходят к оценке заёмщиков».

На 1 января 2020 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 2 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, 213 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, передвижные пункты кассовых операций).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 1 за 2020 год на официальном сайте www.cbr.ru.

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