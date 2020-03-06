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Николай Любимов встретился с министром имущественных и земельных отношений Михаилом Майоровым

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с министром имущественных и земельных отношений региона Михаилом Майоровым.

На встрече обсуждались результаты работы ведомства в 2019 году и планы на перспективу. Речь шла о проведении кадастровой оценки, закупках для государственных и муниципальных нужд, управлении госсобственностью и земельными ресурсами. Особое внимание было уделено внедрению цифровых технологий.

Майоров сообщил, что в прошлом году была успешно завершена кадастровая оценка земель промышленности, лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. В 2020 году будет выполнена работа по землям сельхозназначения и объектам капитального строительства. По итогам 2019 г. количество жалоб от собственников на необоснованный размер кадастровой стоимости значительно снизилось. Губернатор подчеркнул, что при оценке важно соблюдать и интересы собственников, и интересы государства, муниципалитетов, для которых выполнение социальных обязательств напрямую зависит от наполняемости бюджета, значительная часть которого формируется из средств земельного налога.

– Мы должны здесь обеспечить справедливость. Необходимо сохранить баланс, – сказал глава региона.

Речь также шла об обеспечении государственных заказов. Как было отмечено, за отчётный период состоялось 15700 электронных торгов. Экономия в целом по региону составила 1 млрд. 744 млн. рублей. При этом аналогичный показатель по совместным закупкам – в 1,5 раза превысил результаты за 2018 год.

– Экономия бюджетных средств существенная. Это очень важно, потому что позволяет нам заказывать дополнительные работы по ремонту дорог, социальных объектов, – отметил губернатор.

Кроме того, проведена большая работа по совершенствованию системы госзакупок, улучшению условий работы для государственных и муниципальных заказчиков. С этой целью в регионе реализуется обучающий проект «Школа специалиста по закупкам Рязанской области». Организована онлайн поддержка заказчиков через личный электронный кабинет, что позволяет оперативно сообщать о проблемных ситуациях и получать ответы специалистов. Губернатор высоко оценил перспективы внедрения новых электронных возможностей и дал ряд рекомендаций по повышению эффективности работы.

Обсуждая вопросы управления собственностью, глава региона подчеркнул важность решения о приобретении комплекса зданий бывшего кооперативного техникума для педагогического колледжа. Это позволит улучшить условия обучения студентов и использовать прежнее здание для одной из рязанских школ. Кроме того, Губернатор поручил Михаилу Майорову в срок до 30 апреля закончить работу по формированию региональной геоинформационной системы, где будет содержаться актуальная информация о землях, объектах недвижимости, коммуникациях региона и др. Кроме того, должны быть проведены презентации ресурса представителям муниципалитетов, общественности и прочих заинтересованных сторон.

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