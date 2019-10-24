Рязанцев снова приглашают на субботник

Очередной субботник пройдёт в Рязани 26 октября. На этот раз все желающие смогут навести порядок на 12 участках:

Хлебный сквер, сбор на остановке ТКПО из города;

Нижний городской сад, сбор за остановкой памятник Павлова;

ул. Ломоносова от д.19 до ул. Матросова, сбор на остановке общественного транспорта «ул. Трудовая»;

ул. Телевизионная от д. 1 до ул. Разина, сбор у д. №1 по ул. Телевизионная (напротив школы №11);

зеленая зона по ул. Лагерная, сбор за остановкой «Университет МВД»;

зеленая зона на ул. Молодцова (в районе а/к «Вихрь»), сбор со стороны 2-го Дачного проезда;

ул. Гражданская, д. 11, 1-й Совхозный проезд;

ул. Высоковольтная между д. 45 и 47, сбор слева от Дома ребенка;

ул. Трудовая от д. 10 до ул. Пугачева, сбор у дома №10 по ул. Трудовая;

зеленая зона по ул. Черновицкая от ул. Гагарина до ул. Островского (Севастопольская аллея), сбор перекресток ул. Гагарина – ул. Черновицкой;

Сквер на ул. Пушкина (от ул. С.Середы до ул. Шевченко), в районе д. 49;

Лыбедский бульвар (в районе Почтамта), сбор на зеленой зоне в районе Почтамта.

На субботник нужно захватить с собой перчатки, а инвентарём и мешками для мусора всех желающих обеспечит Дирекция благоустройства города.

Как сообщает сайт администрации города, в субботнике в Хлебном сквере примет участие глава администрации Рязани Елена Сорокина. Заместители главы администрации Сергей Савин и Игорь Тишин будут убирать улицу Телевизионную и Нижний городской сад соответственно.