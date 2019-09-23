Рязанцев приглашают принять участие в большой игре «Геном территории. Рязань»

Накануне международного дня туризма, 25 сентября, в пространстве «Точка кипения» пройдёт Большая игра «Геном территории. Рязань».

Геном – это то, что мы наследуем и то, что передается нам из прошлого. У каждой территории, как и у человека, существует своя память. И эта память определяет локальные возможности и ограничения, основные перспективы для развития, территориальный потенциала для решения актуальных задач региона по привлечению туристских и инвестиционных потоков, главные жизнеутверждающие смыслы и перспективы, которые должны стать основой для позиционирования и продвижения региона.

Деловая игра «Геном территории. Рязань» даст возможность посмотреть, чем живет наш город, что здесь получается лучше, чем у других, на что можно опереться, чтобы двигаться вперед.

Игра уже прошла в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ульяновске, Омске, а также в Крыму. Теперь настал черёд Рязани проанализировать свой опыт.

Результатами большой командной работы должны стать 24 кода Генома территории, которые позволят дать наиболее полную и развернутую картину возможностей территории. Здесь важен вклад каждой команды, так как уникальный личный опыт отдельных участников игры влияет на общий результат.

Игра основана на авторских моделях компании WorkLine Group (г. Санкт – Петербург), которые успешно применяются в маркетинге, брендинге и стратегическом развитии бизнеса на территории России и за рубежом.

Участие в большой игре примут городские власти, представители бизнеса, муниципальных, образовательных учреждений, общественность, активисты, а также все, кто неравнодушен к судьбе города.

Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке