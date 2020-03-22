Рязанцев предупредили об усилении ветра

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В воскресенье, 22 марта, ветер в Рязани усилится. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Скорость ветра порывами будет достигать 12-17 метров в секунду. Такой сильный ветер сохранится до конца дня.

Будьте внимательны и осторожны!

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