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Рязанцев предупредили о «чёрных маршрутчиках»

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Рязани «УмКА» предупредил в своей группе в соцсети ВКонтакте, что на одном из маршрутов не действует акция, по которой пассажиры, заплатившие картой «Мир», получают скидку на проезд в 4 рубля. 

Речь идёт о маршруте №85аМ2 (станция Лесок – посёлок Южный). По данным оператора, перевозчик – ИП Ливадная Т.Г. – исключён из реестра получивших свидетельства на право перевозок на этом маршруте. Поэтому данные маршрутки не участвуют в акции.

Также сообщается, что в маршрутках установлены банковские терминалы, поэтому они выдают чеки, а не билеты установленного образца. 

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