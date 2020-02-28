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Рязанцам расскажут, как подготовить ребёнка к вызовам будущего

В субботу, 29 февраля, в 15:00 в библиотеке им. Горького состоится мероприятие из цикла интерактивных встреч «Я — Родитель!», посвященное современным подросткам.

Организаторы мероприятия ГКУ РО “Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи”, ГБУК “Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького”, АНО поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство»

Современный мир стремительно меняется, и многие стратегии, в том числе воспитательные и образовательные становятся неэффективными и устаревшими. Готов ли современный родитель к этим изменениям? Почему не работают прежние установки? На какие знания и ценности опираться?

В рамках интерактивного лектория можно будет получить ответы на эти и другие вопросы.

К участию приглашаются родители, педагоги и все желающие. Подробную информацию можно уточнить по телефону: (953) 743 55 88.

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