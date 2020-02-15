Рязанцам рассказали о любви

14 февраля в библиотеке имени Горького прошла лекция в рамках проекта «Психотарий». Семейный психотерапевт Артём Крупнов рассказал о том, есть ли разница между любовью и влюблённостью, правда ли, что «любовь живёт три года» и что нужно делать, чтобы сохранить её как можно дольше.

В своём выступлении он также затронул темы ревности, любовной зависимости и кризиса в отношениях.

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После лекции Артём Крупнов ответил на вопросы. За самый интересный вопрос он подарил слушателю книгу.

– Сегодня международный День книгодарения, поэтому я подарю книгу Эриха Фромма «Искусство любить» тому, кто задаст самый сложный для меня вопрос, – сказал он в начале выступления.

Следующая лекция в рамках проекта «Психотарий» пройдёт 28 февраля в 18:00 в библиотеке имени Горького. Её тема – «Ребёнок и гаджеты». Лекцию проведёт детский психолог Ксения Панкратова. Вход свободный.