Рязанцам посоветовали поторопиться с приобретением новых квартир

В среду, 6 ноября, в Рязани прошёл круглый стол с представителями Рязанского отделения Сбербанка России и УК «Центральное агентство недвижимости». На мероприятии спикеры рассказали о развитии ипотечного рынка Рязанской области и новшествах для региона в части «Сервиса безопасных расчетов». На вопросы журналистов ответили Олег Сычёв, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения ПАО Сбербанк, и Андрей Некрасов, генеральный директор УК «Центральное агентство недвижимости».

По словам Олега Сычёва, в настоящее время 6 из 10 ипотечных кредитов в регионе выдаётся Сбербанком. Это возможно только в плотном сотрудничестве с партнёрами Банка, агентствами недвижимости и застройщиками. Спикер также отметил, что если говорить о покупке жилья, то на первый план выходит вторичное жильё, объём продаж новостроек уменьшается. А значит, и стоимость нового жилья будет расти.

– Рязанцам кажется, что сейчас на рынке представлено множество новостроек, но на самом деле количество квартир в них значительно сократилось. Если вы хотите улучшить свои жилищные условия за счёт приобретения современной квартиры, нужно поторопиться с приобретением строящегося жилья, – посоветовал спикер.

Андрей Некрасов добавил, что с помощью ипотеки наши земляки могут приобрести жильё или улучшить свои жилищные условия. Клиенты Центральное агентство недвижимости могут получить весь комплекс услуг в одном месте, поскольку компания работает со всеми сегментами рынка недвижимости.

– Главное – удобство для наших клиентов, мы хотим, чтобы они максимально безопасно, удобно, и с минимальными временными затратами проводили свои сделки. Мы выстраиваем весь комплекс услуг по приобретению, сопровождению, обеспечению гарантии сделки, – отметил он.

Для удобства клиентов региональное отделение Сбербанка разработало особую схему работы «Сервиса безопасных расчетов» для клиентов партнёров УК Центральное агентство недвижимости. Сервис можно сравнить с форматом работы МФЦ – все необходимые операции можно совершить в одном месте – офисе УК Центральное агентство недвижимости, ул. Вокзальная, 6.

– «Сервис безопасных расчетов» – новый инновационный сервис от Сбербанка, который позволяет безопасно, гарантированно, быстро рассчитаться покупателю с продавцом, – отметил Олег Сычёв.

Он также рассказал о работе сервиса. По словам спикера, клиент может положить необходимую сумму денег на счёт для расчетов в любом отделении Сбербанка, после регистрации сделки купли-продажи деньги автоматически переводятся продавцу. Так банк гарантирует, что после регистрации продавец получит деньги в полном объёме.

Также сервис гарантирует отсутствие фальшивых купюр (ведь деньги снимаются в банке), экономит время (благодаря автоматическому переводу не придётся ждать несколько дней, а также организовывать дополнительные встречи), а также позволяет покупателю обезопасить себя (нет необходимости перевозить крупные суммы денег). В период действия сделки продавец и покупатель получают всю необходимую информацию на электронную почту.

– Наши клиенты благодарят нас за безопасное проведение сделок, так как мы работаем по всей Рязанской области и с другими регионами России. Нашим клиентам не нужно перевозить наличные деньги, их можно положить на счёт в любом отделении банка и спокойно приехать к нам в офис, чтобы провести основные действия, – добавил Андрей Некрасов.

Благодаря клиентоориентированной концепции работы Центрального агентства недвижимости клиент в одном месте может заключить договор купли-продажи, безопасно рассчитаться по сделке, сдать документы на регистрацию в МФЦ, а также получить дальнейшее сопровождение сделки как со стороны риелторов, так и со стороны банка.

Чтобы оформить услугу, требуется минимальный пакет документов: паспорта и реквизиты банковского счёта продавца, куда будут переведены денежные средства.

Сервис безопасных расчетов от Сбербанка – самый надежный и простой способ совершить, пожалуй, самую главную покупку в жизни человека.

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