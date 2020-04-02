Рязанцам напомнили номера телефонов горячих линий

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Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалистами регионального Управления Роспотребнадзора, Сall-центра, Государственного фонда развития промышленности Рязанской области, а также волонтерами-медиками РязГМУ и Волонтерского центра Единой России проводятся мероприятия, направленные на обеспечение карантинной защиты.

По всем вопросам, связанным с мерами предосторожности, профилактикой распространения коронавирусной инфекции, рязанцы могут обращаться на телефоны горячих линий в различные ведомства:

Роспотребнадзор
+7 (4912) 92-98-50;
+7 (4912) 92-98-30 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни);
+7 (4912) 92-98-07 (с 9.00 до 15.00 в выходные дни);
8 (800) 100-22-62;
+7 (4912) 506-487 (круглосуточно).
Вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции

Единый круглосуточный call-центр +7 (4912) 392-071 (ежедневно и круглосуточно) – разъяснительная работа среди граждан, находящихся в зоне риска, прием заявок на оказание помощи в покупке и доставке продуктов, медикаментов, психологическая поддержка, организация посещений волонтерами граждан на дому.

Волонтеры-медики РязГМУ
+7 (4912) 97-18-13;
+7 (4912) 97-19-00 (с 8.00 до 18.00).
Для людей старше 60 лет, маломобильных граждан, а также имеющих хронические заболевания, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции принимаются заявки волонтерам на приобретение и доставку продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости.

Горячая линия поддержки предприятий (Государственный фонд развития промышленности Рязанской области)
+7 (4912) 60-05-13 (ежедневно с 9.00 до 18.00):

  • для предприятий Рязанской области, имеющих возможность производить продукцию, помогающую предотвратить распространение вируса, а также другую востребованную в данной ситуации продукцию;
  • для предприятий Рязанской области, у которых есть вопросы, связанные с поддержкой организаций.

Горячая линия по поддержке малого и среднего бизнеса
8 (800) 333-00-64

Call-центр по организации режима работы в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года

  • 7(4912) 29-09-91
    Сотрудники Саll-центра и дежурные в региональных министерствах консультируют работодателей о рекомендациях федерального центра в части режимов работы предприятий и организаций в период объявленных нерабочими дней.

«Горячая линия» для экспортеров
8 (800) 333-00-64 (пн.–пт. с 09.00 до 18.00).
Вопросы, связанные с получением мер поддержки, ведением экспортной деятельности в сложный социально-экономический период.

Горячие линии по вопросам дистанционного обучения
+7 (4912) 97-19-81 – для учителей и директоров школ по вопросам организации дистанционного обучения;
+7 (4912) 21-09-29 – для родителей, обучающихся и общественности.

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