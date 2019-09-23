На главную Рязань Общество Рязань вошла в список городов с некачественной дорожной разметкой
РязаньОбщество

Рязань вошла в список городов с некачественной дорожной разметкой

Эксперты ОНФ провели ряд дорожных рейдов во всех федеральных округах. В результате выяснилось, что качество дорожной разметки в большинстве случаев не дотягивают до нормы.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что одна из причин – отсутствие приборов для измерения разметки – ретрорефлектометра. Наличие этого прибора позволило бы избежать приёмки заведомо некачественных работ.

В следующих городах разметка соответствует нормам и ГОСТам: Пенза, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Смоленск, Томск. Рязань же попала в число тех городов, где и замерять было нечего, поскольку разметки на дорогах просто нет. В этом же списке Ярославль, Курск, Калуга, Владивосток.

Ещё одной причиной низкого качества разметки эксперты называют плохую краску и отсутствие должного контроля за работой служб по уборке улиц.

Эксперты ОНФ обратятся в правительство с просьбой обеспечить ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки, а также направят в правительство обращение с просьбой обеспечить региональные структуры ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки, а в Минпромторг – рекомендацию наладить производство таких приборов в России.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области сорваны сроки закупки лекарств – ОНФ

В Рязанской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Лучшим воспитателем Рязанской области стал Алексей Урывский