Рязань вошла в список городов с некачественной дорожной разметкой

Эксперты ОНФ провели ряд дорожных рейдов во всех федеральных округах. В результате выяснилось, что качество дорожной разметки в большинстве случаев не дотягивают до нормы.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что одна из причин – отсутствие приборов для измерения разметки – ретрорефлектометра. Наличие этого прибора позволило бы избежать приёмки заведомо некачественных работ.

В следующих городах разметка соответствует нормам и ГОСТам: Пенза, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Смоленск, Томск. Рязань же попала в число тех городов, где и замерять было нечего, поскольку разметки на дорогах просто нет. В этом же списке Ярославль, Курск, Калуга, Владивосток.

Ещё одной причиной низкого качества разметки эксперты называют плохую краску и отсутствие должного контроля за работой служб по уборке улиц.

Эксперты ОНФ обратятся в правительство с просьбой обеспечить ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки, а также направят в правительство обращение с просьбой обеспечить региональные структуры ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки, а в Минпромторг – рекомендацию наладить производство таких приборов в России.