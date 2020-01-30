«Рязань-ВДВ» возглавил тренер из Сербии

Новым главным тренером ЖФК «Рязань-ВДВ» стал тренер из Сербии Горан Алексич. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



Напомним, контракт с прежним наставником «десантниц» Константином Климашиным продлён не был.



Алексич был футболистом, выступал в Сербии, Греции, Франции, Исландии. Тренерскую карьеру начинал в сербском клубе «Чукарички», в России работал с ЖФК «Звезда-2005», а также в мужском футболе с пермским «Амкаром» и «Тюменью».



– Сербский специалист подписал контракт с ЖФК «Рязань-ВДВ» сроком на один год, – сообщается на сайте клуба.



Помогать Алексичу будет рязанец Павел Таёкин.

