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«Рязань-ВДВ» возглавил тренер из Сербии

Новым главным тренером ЖФК «Рязань-ВДВ» стал тренер из Сербии Горан Алексич. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, контракт с прежним наставником «десантниц» Константином Климашиным продлён не был. 

Алексич был футболистом, выступал в Сербии, Греции, Франции, Исландии. Тренерскую карьеру начинал в сербском клубе «Чукарички», в России работал с ЖФК «Звезда-2005», а также в мужском футболе с пермским «Амкаром» и «Тюменью».

– Сербский специалист подписал контракт с ЖФК «Рязань-ВДВ» сроком на один год, – сообщается на сайте клуба.

Помогать Алексичу будет рязанец Павел Таёкин. 

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