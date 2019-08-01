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Фефелов бор. Аномальный лес города Рязани

Человек на протяжении всей своей истории пытался объяснить и понять разнообразные природные явления. Древние мифы и легенды о небесных богах, которые обрушивают на землю дождь и молнии – отличный пример такой попытки. Сегодня мы понимаем, что подобные легенды – это лишь плод воображения наших предков. Однако древние люди строили свой культ не просто на своих фантазиях. Они отыскивали, так называемые «места силы», на которых ставили свои капища или хоронили своих сородичей. Современная наука называет подобные места аномальными зонами. Аномальная зона – это локальный участок местности, где продолжительное время происходят явления не принимаемые, и в большинстве случаев отрицаемые официальной наукой. Необходимо отметить, что на территории нашей страны расположено огромное количество аномальных зон, немалая часть из которых находится на территории Рязанской области.

Фефелов бор

Так называемый Фефелов бор – это небольшой участок леса, растущий на песчаных дюнах, который находится недалеко от района Канищево. Опытный парапсихолог, окажись здесь, сразу скажет, что в этом месте происходят паранормальные явления. Действительно, атмосфера в бору более чем загадочная: причудливо изогнутые деревья, почти полное отсутствие насекомых, постоянное ощущение присутствия кого-то или чего-то. В народе про этот лес ходит множество легенд, будто там раньше пропадали люди, совершались убийства и прочие жуткие вещи. Мистичности этому место добавляет найденный в начале нашего столетия могильник.

Действительно, Фефелов бор является очень древним местом. Тысячи лет назад здесь начали селиться древние люди. В наши дни раскопано более 80 погребений, самые поздние из которых датируются четвертым веком до нашей эры. С этой точки зрения бор представляет огромную историческую ценность для Рязани. Но с другой, люди боятся посещать это место, из-за наличия аномальных явлений. По словам многих, кто посетил данное место, их постоянно преследовало чувство тревоги, ощущение присутствия кого-то невидимого. Также у людей наблюдались головные боли и упадок сил. На сегодняшний день научного объяснения данному явлению нет, существуют лишь гипотезы. Самая правдоподобная из них основывается на постоянном движении песчаных дюн. Известно, что под воздействием ветра песчинки начинают передвигаться. Так дюны меняют своё местоположение. При трении песчинок друг о друга возникает свободная энергия, которая «движется» в окружающую среду и воздействует на самочувствие человека. При этом воздействие – не всегда негативное. Вторая версия аномалии заключается в наличии в Фефеловом бору резких магнитных колебаний. Эти колебания могут быть вызваны несколькими факторами: наличие трещин в земной коре, крупные залежи руды, способные воздействовать на магнитное поле. Интересно, что компасы в этом месте неверно показывают Север.

Тайны Фефелова бора не раскрыты и по сей день. Несмотря на всю свою загадочность, лес на дюнах является популярным местом отдыха среди рязанцев. Возможно, аномалия этого места действует лишь на тех людей, которые верят в её существование. Во всяком случае, Фефелов бор ещё принесёт людям немало удивительных сюрпризов.                

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