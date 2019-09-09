Рязань накрыла «Волна здоровья-2019»

В понедельник, 9 сентября, в Рязани проходит Всероссийская акция «Волна здоровья-2019». В город пришёл теплоход «Василий Чапаев» с ведущими специалистами из 7 федеральных медицинских центров. Об этом рассказал на пресс-конференции вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов. На мероприятии присутствовали замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и замминистра физического культуры и спорта региона Павел Гамзин.

– Наконец «Волна здоровья» добралась до Рязанского региона. Мы поддержим это мероприятие и будем привлекать специалистов к развитию данного направления, – отметил Владимир Хоминец.

Главная цель акции – оказать необходимую медицинскую помощь детям, страдающим врождёнными пороками сердца, нарушением зрения и слуха, другими заболеваниями.

– Очень рад сообщить вам о результатах акции. На сегодняшний день врачи обследовали 1017 детей, 349 из них получили направления на лечения в федеральных центрах, – сказал Николай Кононов.

В рамках акции подписываются соглашения со всеми муниципалитетами России по программе «Здоровый муниципалитет».

С 14.00 до 20.00 московские специалисты проведут обследования детей на базе ОКБД им. Н.В. Дмитриевой, ОКБ им. Н.А. Семашко, Детской стоматологической поликлиники №1 и Областного клинического перинатального центра.

Российские специалисты в рамках акции продолжают свой путь по 9 городам. В понедельник, 2 сентября, теплоход «Василий Чапаев» начал свой путь из Москвы. За дни акции он посетил Дубну, Рыбинск, Плёс, Кинешму, Нижний Новгород, Муром и Ходовой. После Рязани специалисты отправятся в Коломну, а затем в Москву.