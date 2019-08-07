В Рязанской области пройдёт фестиваль национальных культур

Традиционно, в конце лета Скопинский район проводит у себя одно из масштабных мероприятий года – Фестиваль национальных культур. В преддверии этого большого праздника, 7 августа в здании администрации муниципалитета состоялось совещание, на котором обсудили основные вопросы, касающиеся подготовки к столь значимому мероприятию.

По словам организаторов, фестиваль пройдет в конце августа и будет еще грандиознее, чем в предыдущие годы. В мероприятии примут участие представители различных национальностей, проживающих на территории Скопинского района: армяне, грузины, евреи, турки, украинцы, молдаване, цыгане и даже греки, которые не только расскажут о своей стране, культуре, но и угостят вкуснейшими блюдами, продемонстрируют национальные костюмы.