В Рязани вновь выберут самую талантливую студентку

В четверг, 7 ноября, в Рязанской областной филармонии прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему конкурсу «Мисс Студенчество». Он пройдет в этом году уже в седьмой раз.

За звание победительницы поборются 8 участниц:

– Анна Карапетян представляет Рязанский филиал «МУ им. С.Ю. Витте»

– Анастасия Купырёва – РГАТУ им. П.А. Костычева

– Софья Тимакова – РГУ им. С.А. Есенина

– Анастасия Щедринова – РГРТУ

– Алёна Павлова – МГИК

– Дарья Чернышова – Рязанский политех

– Надежда Сафонова – РязГМУ им. И.П.Павлова

– Анастасия Криуленко – АПУ ФСИН

Главная цель конкурса, по словам организаторов, сплотить студентов из разных вузов.

– Мне отрадно признать, что конкурс стал центральным событием в жизни студентов. «Мисс студенчество» является проектом, который объединяет студентов разных вузов и даёт возможность им общаться. Это не заурядный конкурс красоты, а конкурс таланта, интеллекта, нравственности, – отметил начальник отдела поддержки молодежных и общественных инициатив министерства образования и молодежной политики Рязанской области Виталий Косачёв.

Программа конкурса не будет кардинально отличаться от предыдущего года. Девушек ожидает творческий конкурс, где они продемонстрируют свои таланты в разных культурных сферах. Также члены жюри оценят зачетные книжки участниц. Кроме того, пройдет еще разговорный конкурс. Девушки попробуют заинтересовать зрителей, рассказав о своем главном увлечении в жизни.

– Хочу пожелать удачи. Однако нужно понять, что ничего объективного в жизни нет. Не огорчайтесь, если что-то сложится не так, как вы хотели, – напутствовала участниц директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина.

Примечательно, что победительница получит не только титул Мисс Студенчество Рязанской области, но и возможность представить наш регион на всероссийском этапе.

«Мисс Студенчество» пройдет 21 ноября в 19:00 в Рязанской Филармонии. Организаторы приглашают зрителей приходить пораньше, ведь в холле филармонии организуют интерактивные площадки для гостей. С более подробной информацией можно познакомиться в официальной группе конкурса.