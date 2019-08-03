В Рязани состоялся экспериментальный концерт GROOVE&JAZZ

В пятницу, 2 августа, в Рязани состоялся концерт GROOVE&JAZZ. ТРЦ «Малина» стала экспериментальной площадкой в рамках фестиваля «Летние дни джаза». На импровизированной сцене свои позиции заняли: пианист и композитор Геннадий Филин, перкуссионист и барабанщик Вячеслав Сергеев, а также DJ Yura African.

Участники концерта презентовали новый проект. Рязанцы впервые услышали продукт слияния двух абсолютно разных музыкальных направлений – электронной музыки и живого звука. Данный эксперимент привел к рождению новой музыкальной формы. Самое удивительное в том, что весь концерт проходил полностью в импровизированной форме.

Зрителям пришлось по душе такое музыкальное направление. Аплодисменты не утихали. Рязанцы, пританцовывая, ловили ритм вместе с музыкантами.

Фестиваль «Летние дни джаза в Рязани» продолжается. Уже сегодня, 3 августа, в рамках празднования Дня города в 17.00 состоится «Вернисаж в стиле джаз» на улице Почтовой. Здесь выступят проект Transformer, оркестр МКЦ под управлением Владимира Ермакова, Элла Хрусталёва и Мама Jazz, группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина.

Хедлайнеры вечера – Jazz Dance Orchestra из Москвы.

Музыкальное действо развернётся также в окружении выставки «Джазовое настроение». А на Лыбедском бульваре состоится кинопоказ «Мы из джаза» в 21:00 после концерта.