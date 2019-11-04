В Рязани состоялась творческая встреча с художником Сергеем Чушкиным

В понедельник, 4 ноября, в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоялась творческая встреча с художником, настоятелем церкви Введения Пресвятой Богородицы во Храм в селе Борисково Сергеем Чушкиным. Познакомиться с творчеством отца Сергия и поговорить с ним о трактовке искусства с точки зрения религии собрались художники, ценители живописи, прихожане храма, студенты.

Беседа состоялась в зале, где представлены работы художника и его сына Матфея. Посетители галереи смогли увидеть более 50 произведений, которые вошли в состав экспозиции «По родным местам». Это картины, написанные в разные годы. Однако объединяет их одна тема – тема любви к родному краю, радость от познания красоты и особенной божественной силы природы.

Эта же мысль стала главной в рассказе отца Сергия.

– Природа вечна, как и звёзды над нами. Именно поэтому она и является фундаментальной основой искусства. Она не меняется. Точнее, почти не меняется. Если и происходит какая-то эволюция, для нас с вами она протекает почти незаметно, – отметил художник. – В природе воплощается процесс непрекращающейся любви. Любовь проходит через все её составляющие: не только через человека, но даже через насекомых или растения. Художнику интересна природа своими процессами, своим чудесным ритмом.

Именно природа для автора является неиссякаемым источником идей и вдохновения. По его мнению, от её созерцания можно получить частичку божественной чистоты и душевного спокойствия.

– Природа – источник нашего духовного богатства. Все остальное со временем теряет актуальность, скуднеет. Природа же хороша всегда. Этот непревзойденный символ чистоты, – отметил отец Сергий.

Присутствующие смогли задать художнику вопросы о том, как протекает процесс создания художественных произведений, и поинтересовались его мнением относительно современных тенденций в искусстве.