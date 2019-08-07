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В Рязань приедет уличный театр кукол «Балаганчик сказок»

Во вторник, 13 августа, в 18.00 в ЦПКиО московский уличный кукольный театр «Балаганчик сказок» покажет представление под живую музыку. Артисты подготовили для рязанцев сказки народов мира о победе добра над злом, о подвигах и благородстве. Представление пройдет под аккомпанемент живой музыки.

Артисты театра «Балаганчик сказок» через сказки знакомят детей с сокровищами древней мудрости. Яркие куклы, оживающие на сцене, и захватывающие сюжеты добрых сказок не оставляют маленьких зрителей равнодушными.

Вход со стороны улицы Пушкина.

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