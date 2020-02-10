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В репертуар рязанского театра кукол вернулось «… И наказанie»

8 и 9 февраля на сцене Рязанского театра Кукол состоялось возвращение легендарного спектакля по мотивам романа Фёдора Достоевского «… И наказанie». Спектакль был номинантом Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в пяти номинациях: лучший спектакль, работа режиссёра, работа художника, работа актёров.

За сценическую версию и постановку отвечал известный рязанскому зрителю режиссёр Олег Жюгжда – лауреат Национальной театральной премии республики Беларусь.

Психоделическая история Родиона Раскольникова, рассказанная со сцены театра для зрителей, знакомых с оригинальным текстом «самого читаемого писателя в мире», наполняется объёмом. Это становится возможным благодаря сценографии Валерия Рачковского и музыке Павла Кондрусевича.

Театр теней, проекция видео, оригинальное решение сцены, точное музыкальное оформление погружают зрителя в самую гущу трагических событий романа.

Самые сильные эмоции в спектакле вызывает «сцепка» кукла-актёр…. Оба живые, мечущиеся, страдающие. Похожие как две капли воды, ставшие единым организмом, ведущие зрителя по лабиринтам моральных и физических болей Родиона Раскольникова, Семёна и Софьи Мармеладовых.

Апогеем визуализации становятся сразу три куклы старухи-процентщицы, являющиеся одновременно в бреду главному герою.

Не менее выразительны образы Катерины Ивановны и детей, Лужина, Дуни, Пульхерии Александровны, Порфирия Порфирьевича.

Поражает масштабность Свидригайлова и его блестяще сыгранная сцена с Раскольниковым.

«…И наказанiе» в целом поражает, не даёт отдышаться, захватывает до боли в голове и сердце.

Старшеклассникам, которые «приступают к Достоевскому» в рамках школьной программы, первое знакомство с писателем через театр – повод прочитать роман в оригинале.

Несмотря на то, что Олег Жюгжда за 2,5 часа смог практически полностью интерпретировать роман для сцены, желание прочитать или перечитать только усиливается.

В мартовской афише Рязанского театра кукол спектакль заявлен первого числа. Обязательно сходите.

Фото: Ирина Чибизова

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