В День города рязанцы услышат джаз в исполнении одной из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия

В пятницу, 2 августа, в городском парке за филармонией в Рязани состоится концерт в рамках фестиваля «Летние дни джаза». Хэдлайнером концерта в горпарке станет одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия FRANCESCA TANDOI.

Франческе аккомпанируют музыканты – элита российской джазовой сцены – Дарья Чернакова (контрабас) и Александр Зингер (барабаны).

Узнаваемой во всем мире Франческу Тандои делает не только глубокий и насыщенный голос – альт, но также и филигранное владение фортепиано. В сумме они создают собственное уникальное и выразительное звучание.

Профессор Гаагской Королевской Консерватории в направлениях джазового фортепиано и вокала, Франческа сотрудничала и концертировала с такими музыкантами как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline и другими, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, а также по всей Европе, является постоянным резидентом международных джазовых фестивалей.

Журнал JazzIt назвал Francesca Tandoi лучшим молодым джазовых музыкантом Италии 2016 г. и неоднократно включал её в рейтинг лучших молодых джазовых пианистов Европы.

Также в программе Dixielight Band, NiMo Project Duo, Группа M.A.R.S. , трио Геннадия Филина.

Начало концерта в 16.00. Вход свободный.