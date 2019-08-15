На главную Рязань Культура Театр из Еревана рассказал рязанцам историю «Ромео и Джульетты»
РязаньКультураФото

Театр из Еревана рассказал рязанцам историю «Ромео и Джульетты»

В среду, 14 августа, в Рязани стартовал второй международный форум древних городов. В этом году форум посвящён году театра в России. Это даёт рязанцам возможность увидеть спектакли театров Армении, Белоруссии, Италии, Кипра и других стран.

Русский драматический театр им. Станиславского из Еревана представил рязанцам спектакль «Ромео и Джульетта». Сюжет всем хорошо знаком, и всё же эта постановка выделяется среди великого множества кино- и театральных интерпретации пьесы Шекспира. Как отметил режиссёр-постановщик спектакля Карен Нерсисян, англичанин написал пьесу об итальянцах, а играют её армяне на русском языке. Этот удивительный микс даёт потрясающий эффект. Все герои здесь – яркие, эмоциональные, темпераментные. Возможно, именно такими и должны быть юные влюблённые, их родители и друзья. Ведь дело происходит в страстной Италии, а не в чопорной Англии.

Декорации минималистичны, но игра света и тени, а также актёрское мастерство так точно передают происходящее, что у зрителя не остаётся вопросов, всегда понятно, где комната Джульетты, где сад, а где келья брата Лоренцо.

Несмотря на то, что «Ромео и Джульетта» – это великая трагедия, самая печальная повесть на свете, в спектакле много света, доброты и юмора. Юные Ромео и Джульетта в исполнении Арена Хачатряна и Рипсиме Нагапетян так чисты и трогательны, так светлы и искренни в своих чувствах и поступках, что до последнего хочется, чтобы хотя бы на этот раз у них всё сложилось.

Премьера спектакля состоялась совсем недавно, и Рязань стала первым после Еревана городом, который увидел «Ромео и Джульетту» в исполнении Русского драматического театра им. Станиславского. В зале был аншлаг, а на крыльце театра драмы многие пытались раздобыть лишний билетик. Те, кому это удалось, не разочаровались. Рязанцы приняли спектакль очень тепло.

Сегодня, 15 августа, в театре драмы в рамках форума древних городов можно будет посмотреть «Белорусские водевили». Начало спектакля в 19.00.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Театр из Еревана рассказал рязанцам историю «Ромео и Джульетты»

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцы могут увидеть «Душу архитектуры древнего города»

Рязанцы посмотрели спектакль с завязанными глазами

Появилось видео с места убийства рязанской воспитательницы

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение из-за жары

С добрым утром! Обзор новостей за 14 августа

На открытии Форума древних городов рязанцам показали рождение театра

В Рязанской ДОКБ прооперировали мальчика, пострадавшего в ДТП в Сасовском районе

Мэрия предложила рязанцам придумать название для сквера на улице Горького

В Рязанском отделении «Единой России» обсудили итоги реализации партийных проектов в этом году

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В четверг в Рязани отключат холодную воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Кораблино открылась выставка победительницы Дельфийских игр-2018 Дарьи Филимоновой

Аркадий Фомин поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В России началась подготовка к празднованию 125-летия со дня рождения С.А. Есенина