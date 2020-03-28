Рязанский театр кукол поддержал акцию #оставайсядома

Екатерина Приведенцева
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Рязанский театр кукол поддержал акцию #оставайсядома. Пост с соответствующим призывом появился в официальном Instagram-аккаунте театра.

Наши персонажи тоже присоединились к акции. Делитесь с нами, как вы проводите время дома

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