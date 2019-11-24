Рязанцы увидели постановку по пьесе Оскара Уайльда

23 ноября, в предпоследний день фестиваля спектаклей о любви «Свидания на Театральной», свою постановку зрителям представил Московский драматический театр «Бенефис».

Столичные актёры привезли в Рязань спектакль «Как важно быть serioznym» по пьесе Оскара Уайльда. Автор постановки Анна Неровная рассказала, что выбор спектакля для показа на фестивале не случайно выпал именно на эту работу.

– Все произведения Уайльда – о любви. И пьеса «Как важно быть серьёзным» – не исключение. Любовь у этого автора проявляется по-разному и всегда увлекает зрителя, – рассказала режиссёр.

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Постановка Анны Неровной – это нетипичное воплощение английской классической литературы на сцене.

– Английскую классику многие играют очень чопорно и сухо. Но ведь англичане – тоже люди. Они переживают, смеются, радуются, влюбляются. В нашей постановке мы представили всю гамму человеческих эмоций и характеров, – добавила Анна Неровная.

На сцене Рязанского театра драмы развернулась интересная история жизни нескольких английских семей, судьбы которых необычным образом переплетаются. До последнего в спектакле сохраняется интрига, а каждое действие актёров всё больше подогревает интерес зрителей к происходящему. Особый шарм постановке добавляют акценты на английский традициях. Например, герои не обходятся без перерыва на чай. Бушующие на сцене страсти утихают, когда настаёт время five o’clock tea, а после чашечки чая действие снова приобретает прежнюю динамику.

Остроумные цитаты Оскара Уайльда, которыми оперируют герои, яркая музыка и необычная сценография не оставили равнодушным зрителей. После окончания спектакля зал встретил актёров бурными овациями.

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