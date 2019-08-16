Рязанцы провели весёлый вечер с «Белорусскими водевилями»

В четверг, 15 августа, в Рязани продолжалась насыщенная программа форума древних городов. Завершить этот день можно в Рязанском театре драмы вместе с Белорусским государственным академическим театром юного зрителя. Артисты из Минска представили «Белорусские водевили» режиссёра Владимира Савицкого. Спектакль состоял из двух водевилей по произведениям братьев Долецких и Михаила Черота. Оба водевиля шли на белорусском языке с переводом. Но это не помешало никому получить удовольствие от просмотра, ведь и языки у нас похожи, да и истории, рассказанные на сцене, близки и понятны каждому.

В первом водевиле два старых приятеля решают поженить своих детей. Правда, один умалчивает, что его доченьке уже 38 лет, а другой не афиширует, что пять невест его сыну уже отказали. В эту и без того запутанную историю вмешивается молоденькая горничная Юлька с её стремлением выйти замуж.

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Второй сюжет – тоже о любви и предстоящей свадьбе. Савка и Зося давно решили пожениться. Вот только матери их – соседки, постоянно спорящие по любому поводу. Почти как Монтекки и Капулетти. Но чего не сделаешь ради любимого сына! В итоге хитрость одной из соседок помогла влюблённым воссоединиться, а давним врагам – помириться.

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«Белорусские водевили» напомнили всеми любимые «Свадьбу в Малиновке» и «Трембиту». Здесь также много песен, танцев, шума, веселья и даже стрельбы. Стоить отметить, что сцену рязанского театра драмы белорусы использовали в полном объёме. Задействовали даже поворотный круг, а это можно увидеть не часто. Спектакль стал отличным завершением второго дня форума международных городов.