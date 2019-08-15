Рязанцы могут увидеть «Душу архитектуры древнего города»

В среду, 14 августа, в концертно-выставочном зале на Грибоедова открылась выставка Виктора Хохлова «Душа архитектуры древнего города». В экспозиции представлено более 20 работ в различных жанрах. Главным направлением в своём творчестве художник определяет графику.

– Виктор Хохлов как художник проявляет себя очень ярко, чувствуется неподдельная любовь к древним городам. Выставка непростая. В ней присутствуют зашифрованные знаки, – поделился своим впечатлением заместитель директора информационного центра культуры и туризма Нурислан Ибрагимов.

Художник выделил одну картину и подробно о ней рассказал. По его мнению, «панорама Рязани» является центральной во всей выставке. На полотне изображён 31 объект, среди них первый каменный храм Николо-Мокрый, первый деревянный храм Николо-Старый, а также шатровый, Николо-Ямской, Николо-Дворянский храмы.

Ключевой заслугой Виктора Хохлова является то, что он изобразил полностью утраченные рязанские православные постройки.

– Виктор с трепетом относится к рязанским храмам. Спасибо за его бесценный труд. Он очень точно воспроизвел первые исторические факты архитектуры, – поделилась художник Ирина Риффель.

Виктор Хохлов настолько сильно погружён в архитектуру древних городов, что даже создал свою собственную теорию, как надо относиться к таким историческим объектам.

– Древние города жили и сохранялись благодаря первоначальной идее их основателей. Это очень важно. Идеи могут меняться, но они должны быть, – заметил художник.

На выставке также представлены изображения и других древних городов, среди них Зарайск, Москва, Прага и Мюнстер.

Выставка будет работать до конца сентября по адресу: улица Грибоедова, дом 26/6.