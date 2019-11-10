Клуб «Рукодельный уголок» отметил день рождения

8 ноября отметил свой второй день рождения клуб «Рукодельный уголок» который успешно работает на базе Муниципального культурного центра города Сасово.

Всех присутствующих, с этим событием поздравила заведующая методическим отделом Алевтина Панина. Она пожелала здоровья и творческого вдохновения на долгие годы всем участникам клуба и вручила благодарственное письмо и подарок от директора МКЦ Елены Фроловой руководителю клуба Ольге Саджая.

Два года – совсем небольшой срок, но на праздничном вечере все с удивлением убедились, сколько всего было сделано за это время, какой насыщенной и интересной была жизнь клуба. Это и совместные поездки, и экскурсии, вечера отдыха, мастер-классы по прикладному творчеству, участие в выставках.

Участники и гости клуба подготовили свои подарки и поздравления. Не обошёлся праздник без чаепития, конкурсов и танцев.