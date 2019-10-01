Руководство рязанской больницы просит дизайнеров помочь с благоустройством территории



Рязанская больница №10 планирует масштабное благоустройство территории. В связи с этим руководители медучреждения обратились к рязанским дизайнерам за безвозмездной помощью. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Территория больницы занимает 8 га, в структуру больницы входит роддом. По словам главного врача больницы Ольги Быстровой, хорошее настроение для больных и для молодых мам создадут красивые клумбы и дорожки для прогулок, тенистые аллеи, малые архитектурные формы.

Друзья, у вас большой простор для творчества, реализации креативных идей. Начинающие получат возможность на практике применить свои знания. Мэтры дизайна – принять участие в благотворительном проекте по благоустройству одной из крупнейших больниц города. Приглашаем к сотрудничеству всех. Мы и наши пациенты будем вам очень благодарны, – говорится в обращении к ландшафтным дизайнерам региона.

Контактные телефоны: 35-07-78 и 35-07-79.