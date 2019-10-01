На главную Рязань Общество Руководство рязанской больницы просит дизайнеров помочь с благоустройством территории
РязаньОбщество

Руководство рязанской больницы просит дизайнеров помочь с благоустройством территории


Рязанская больница №10 планирует масштабное благоустройство территории. В связи с этим руководители медучреждения обратились к рязанским дизайнерам за безвозмездной помощью. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Территория больницы занимает 8 га, в структуру больницы входит роддом. По словам главного врача больницы Ольги Быстровой, хорошее настроение для больных и для молодых мам создадут красивые клумбы и дорожки для прогулок, тенистые аллеи, малые архитектурные формы.

  • Друзья, у вас большой простор для творчества, реализации креативных идей. Начинающие получат возможность на практике применить свои знания. Мэтры дизайна – принять участие в благотворительном проекте по благоустройству одной из крупнейших больниц города. Приглашаем к сотрудничеству всех. Мы и наши пациенты будем вам очень благодарны, – говорится в обращении к ландшафтным дизайнерам региона.
    Контактные телефоны: 35-07-78 и 35-07-79.
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём пожилых людей

Аркадий Фомин: История старшего поколения – это история героических военных побед, трудовых подвигов

Руководство рязанской больницы просит дизайнеров помочь с благоустройством территории

Дизайнера из Рязани высоко оценили на Неделе моды в Милане

В Рязани стартовало командное первенство России по теннису

В Рязани 89 нарушителей оштрафовали за проведение земляных работ без разрешения

Компания «Мармакс» рассказала о видовых преимуществах жилого комплекса в центре города

Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля

Рязанец украл 26 000 рублей у бывшей сожительницы

Театральный фестиваль «Зеркало сцены» откроется спектаклем «Труффальдино из Бергамо»

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Во Льговской школе состоялся открытый урок

В Рязанской области вновь объявлено метеопредупреждение

У рязанской лесопожарной службы теперь есть новая техника