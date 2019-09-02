Руководители РНПК посетили торжественные линейки в учебных заведениях Рязани

В понедельник, 2 сентября, руководители АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» посетили торжественные линейки, посвящённые началу нового учебного года. Они побывали в школе №43, где набран очередной «Роснефть-класс». Посетили нефтяники и Рязанский радиотехнический университет и Рязанский колледж электроники, где ведётся профессиональная подготовка кадров для нефтехимии.

Учеников «Роснефть-класса» в школе №43 поздравила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась. Она рассказала о профессии нефтепереработчиков и о планах по совместной работе. «Роснефть-класс» – первая ступень корпоративной системы «школа-вуз-предприятие», которую реализует АО «РНПК». В 2019 году в Рязани начали работать уже четвёртый «Роснефть-класс».

В ближайшие два года 21 ученик «Роснефть-класса» будет углубленно изучать физику и математику, посещать производство, общаться с молодыми специалистами РНПК, участвовать в общекорпоративных мероприятиях.

Вторая ступень корпоративной программы – обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиоуниверситете. Студентов в День знаний поздравил главный технолог АО «РНПК» Юрий Гордеев, который познакомился с новой – седьмой – группой будущих нефтехимиков. В этом году на курс набрано более 30 студентов-будущих технологов. Всего на направлении сегодня обучается 241 студент по очной, заочной и вечерней формам обучения.

В период обучения студенты получают возможность заниматься на новейшем оборудовании: РНПК оснастила три лаборатории кафедры современными приборами и оргтехникой, лучшим студентам выплачивается корпоративная стипендия. Специалисты завода читают специальные дисциплины, разрабатывают темы выпускных работ, помогают в их написании и защите на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). В 2019 году ГЭК работала под председательством одного из руководителей завода, из 7 членов комиссии 4 человека были от РНПК.

Закончив вуз, выпускники получают преимущество при приёме на работу не только в РНПК, но и на других предприятиях Роснефти. Только в этом на работу в РНПК приняли 6 выпускников, обучавшихся в рамках корпоративной системы.

Рязанский колледж электроники (РКЭ) – единственное средне-профессиональное учебное заведение в городе, которое готовит операторов технологических установок, слесарей технологических установок и лаборантов химического анализа. На средства РНПК в колледже была создана современная лаборатория химии и технологии нефти и газа. В 2019 году более 35 выпускников этого колледжа пришли работать на завод. Студентов РКЭ поздравил главный механик АО «РНПК» Александр Никифоров.