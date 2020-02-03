Роспотребнадзор опроверг информацию о заболевшем коронавирусом в Рязанской области

Случаи коронавируса в Рязанской области не регистрировались. Об этом сообщила издательству «Пресса» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.



Ранее информация о заболевшем человеке стала распространяться в мессенджере WhatsApp. Сообщалось, что случай зарегистрирован в Рыбном, якобы, заболел сотрудник РЖД. При этом сообщалось, что в понедельник, 3 февраля, в городе будет проведена вакцинация. В качестве источника информации указывалась районная газета «Приокская новь».

