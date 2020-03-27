РНПК передала рязанскому Минздраву 500 защитных комплектов для врачей

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Рязанские врачи получили 500 защитных комплектов для оказания медицинской помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил у себя на странице министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. 

– 350 мы направили на Станцию скорой помощи, а 150 в Областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко, – написал Прилуцкий. 

Комплекты защищают от опасных химико-биологических воздействий и заражения при контактах с людьми, имеющими инфекционные заболевания. Они многоразовые, поэтому возможна их обработка специальным антисептиком для дальнейшего применения.

– Защитные костюмы переданы РНПК на благотворительной основе, – сообщил министр.

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