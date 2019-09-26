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Редакцию «7info» посетил директор Центральной школы Александр Ширяев

В среду, 25 сентября, в рамках проекта «В гостях у 7 info» в нашу редакцию пришёл директор Центральной школы Рязани Александр Ширяев.

В разговоре с главным редактором Надеждой Майоровой Александр Алексеевич затронул тему воспитания и образования в современной школе.

Собеседники вспомнили о совместном проекте «7 info» и лагеря «Пламенный», который Ширяев возглавляет более 20 лет, поговорили о Центральной школе, начавшей работать в Рязани с 1 сентября 2019 года.

Кроме того, Александр Алексеевич пригласил педагогов и родителей на семинар известного педагога-гуманиста современности Паата Амонашвили, который пройдёт  в Рязани 2 и 3 октября в конгресс-отеле «Форум».

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