Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

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В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Пропуск нужен для того, чтобы спокойно передвигаться по Рязани в период ограничений из-за коронавируса. Физическим лицам сейчас такой пропуск не нужен. 

В сообщении отмечается, что пропуска предприятия будут получать поэтапно. 

– Все организации, которые должны продолжать работу в режиме повышенной готовности, будут обеспечены пропусками в необходимом объёме, – отметили в оперативной группе.  

Вся информация содержится в специальном разделе на сайте правительства Рязанской области. 

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