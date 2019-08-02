Правительство области сыграло в футбол с администрацией Рязани

В пятницу, 2 августа, в рамках празднования Дня города состоялся товарищеский футбольный матч между командами правительства Рязанской области и администрации города Рязани. Об этом сообщил сайт правительства.



В состав команды правительства региона вошли вице-губернатор Игорь Греков, заместители председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий, а также представители подразделений аппарата правительства региона, министерств и подведомственных организаций.



Перед игрой участников приветствовал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов.



Матч завершился победой команды правительства Рязанской области со счётом – 2:1.

