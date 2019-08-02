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Правительство области сыграло в футбол с администрацией Рязани

В пятницу, 2 августа, в рамках празднования Дня города состоялся товарищеский футбольный матч между командами правительства Рязанской области и администрации города Рязани. Об этом сообщил сайт правительства. 

В состав команды правительства региона вошли вице-губернатор Игорь Греков, заместители председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий, а также представители подразделений аппарата правительства региона, министерств и подведомственных организаций. 

Перед игрой участников приветствовал министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. 

Матч завершился победой команды правительства Рязанской области со счётом – 2:1.

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