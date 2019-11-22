Появилась информация о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена Громова

На сайте «Своя колокольня» появилась информация о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова.



Напомним, Громов был владельцем фирмы, занимавшейся пассажирскими перевозками в Рязани. Его труп нашли в машине в Спасском районе утром 26 сентября. Владелец компании «Рязаньтрансавто» был застрелен.



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По данным «Своей колокольни», по подозрению в убийстве задержаны пять человек. Это заказчик, два посредника и два исполнителя. Сообщается, что заказчик из ближнего окружения бизнесмена.



Официальной информации пока нет.

