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Появилась информация о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена Громова

На сайте «Своя колокольня» появилась информация о задержании подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова

Напомним, Громов был владельцем фирмы, занимавшейся пассажирскими перевозками в Рязани. Его труп нашли в машине в Спасском районе утром 26 сентября. Владелец компании «Рязаньтрансавто» был застрелен.

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По данным «Своей колокольни», по подозрению в убийстве задержаны пять человек. Это заказчик, два посредника и два исполнителя. Сообщается, что заказчик из ближнего окружения бизнесмена. 

Официальной информации пока нет. 

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