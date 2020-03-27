Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

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Изображение Tumisu с сайта Pixabay
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Торговые центры в Рязани убирают по пять раз в день ﻿

26 марта состоялось очередное заседание оперативной группы правительства региона. В ходе заседания обсуждалась оперативная обстановка на территории региона по...
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По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у мужчины, вернувшегося из Франции и его супруги. Об этом сообщила оперативная группе правительства региона.

Известно о 1242 рязанцах, прибывших из неблагополучных по COVID-2019 стран. Под наблюдением врачей находятся 1083 человека. У них взяты анализы на коронавирус.  Завершено медицинское наблюдение у 159 человек, все обследованы и здоровы.

Напомним также, что губернатор Николай Любимов заявил о введении в Рязани и области жёстких мер для недопущения распространения болезни. 

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