Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

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По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у мужчины, вернувшегося из Франции и его супруги. Об этом сообщила оперативная группе правительства региона.



Известно о 1242 рязанцах, прибывших из неблагополучных по COVID-2019 стран. Под наблюдением врачей находятся 1083 человека. У них взяты анализы на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 159 человек, все обследованы и здоровы.



Напомним также, что губернатор Николай Любимов заявил о введении в Рязани и области жёстких мер для недопущения распространения болезни.

