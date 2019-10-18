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После обращения горожан в Рязани заасфальтировали часть улицы Сельских Строителей

Жители микрорайона Недостоево обратились в администрацию города с просьбой благоустроить участок улицы Сельских Строителей в районе домов 3е и 3ж. Участок был заасфальтирован, сообщает сайт администрации города.

После визита в этот район главы администрации Рязани Елены Сорокиной была определена проблема с затоплением дождевыми водами участка дороги у дома по адресу ул. Сельских Строителей, д. 4 корп. 1. Лужу осушили, в ближайшие дни она будет засыпана гранулятом.

Также, в связи с обращениями жителей Недостоево, на территории посёлка была произведена замена вышедших из строя ламп на опорах городского освещения.

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